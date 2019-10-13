هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 12:40 م

دخان يتصاعد من مدينة رأس العين الحدودية بشمال شرق سوريا يوم الأحد. تصوير: مراد سيزار - رويترز.

من توم بيري ودارين باتلر

اسطنبول (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن القوات التركية وحلفاءها من المعارضة السورية سيطروا على أجزاء كبيرة من بلدة سلوك بشمال سوريا، مع دخول الهجوم التركي على فصائل كردية مسلحة يومه الخامس وسط معارضة دولية شديدة.

وتواجه تركيا تهديدات من الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف التوغل بينما نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية وقالت ألمانيا وفرنسا، حليفتا أنقرة في حلف شمال الأطلسي، إنهما أوقفتا صادرات السلاح لتركيا.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها جماعة إرهابية موالية لمسلحين أكراد على أراضيها، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المسلحين الأكراد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية.

وقال المرصد السوري إن القوات التركية ومقاتلي معارضة سوريين دخلوا سلوك التي تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود التركية. وذكرت وكالة الأناضول التركية المملوكة للدولة أن مقاتلي المعارضة سيطروا بالكامل على سلوك.

وتقع سلوك إلى الجنوب الشرقي من مدينة تل أبيض الحدودية التي قصفتها مدافع الهاوتزر التركية صباح يوم الأحد حسبما قال شاهد في مدينة أقجة قلعة التركية المجاورة.

وقال صحفي من رويترز في مدينة جيلان بينار التركية على الجانب الآخر من الحدود إن أصوات إطلاق النار ترددت في أنحاء مختلفة من مدينة رأس العين التي تبعد نحو 120 كيلومترا إلى الشرق من تل أبيض كما واصلت المدفعية التركية استهداف المنطقة.

وتقدم فصيل الجيش الوطني، المؤلف من معارضين سوريين تدعمهم تركيا، في رأس العين يوم السبت لكن تضاربت الأنباء بخصوص من دانت له السيطرة بحلول يوم الأحد.

وقال المرصد السوري إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتمثل وحدات حماية الشعب العنصر الرئيسي فيها استعادت السيطرة شبه الكاملة على رأس العين بعد هجوم مضاد.

ونفى متحدث باسم فصيل الجيش الوطني الأمر قائلا إن قواته ما زالت في المواقع التي سيطرت عليها يوم السبت.

* 130 ألف نازح

وأثارت العملية العسكرية قلقا دوليا بشأن النزوح الجماعي للمدنيين واحتمال فرار أسرى الدولة الإسلامية من السجون الكردية.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط تل أبيض ورأس العين نتيجة للقتال.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك ربما يحتاجون إلى المساعدة والحماية في الفترة المقبلة.

وفي أحدث انتقاد يوجه للعملية العسكرية، عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن "قلق بالغ" من الهجوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال إنه قد يؤدي لتدهور الوضع الإنساني ويقوض التقدم الذي تحقق في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال متحدث باسم جونسون بعد مكالمة هاتفية جرت بين الزعيمين في وقت متأخر من مساء يوم السبت "حث (جونسون) الرئيس التركي على إنهاء العملية والدخول في حوار".

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إنها "حيدت" 480 من مسلحي وحدات حماية الشعب منذ بدء العملية وهو تعبير يستخدم عادة للإشارة لقتلهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارك أسفرت عن مقتل 74 من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد و49 من جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا و30 مدنيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية ومسؤولون أن 18 مدنيا قتلوا في تركيا في قصف عبر الحدود.

* فارون ينتمون للدولة الإسلامية

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم الأراضي السورية الشمالية التي كانت يوما جزءا من دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد في البلاد. وتحتجز الآلاف من مقاتلي التنظيم في السجن وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم في مخيمات.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا إن الهجوم يقترب من مخيم للنازحين يضم الآلاف من أفراد "عوائل داعش".

وقال المرصد السوري إن 785 فردا فروا من المخيم.

وذكرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا أن القصف القريب من مخيم عين عيسى الواقع إلى الشمال من مدينة الرقة على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود "يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا".

وحثت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا مجلس الأمن الدولي والتحالف بقيادة الولايات المتحدة وأطرافا دولية أخرى على "تحمل مسؤولياتكم والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة".

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة في مدينة القامشلي يوم الجمعة.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن قراره سحب قوات من منطقة الحدود السورية وأبلغ نشطاء مسيحيين محافظين بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تعطي الأولوية لحماية حدودها.

وقال ترامب في كلمة ألقاها بولاية واشنطن "ليتولوا أمر حدودهم.. لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاما القادمة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا بينما لا نستطيع حراسة حدودنا".

وهدف أنقرة المعلن من العملية هو إقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لإعادة توطين الكثيرين من بين 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب السورية وتستضيفهم تركيا على أراضيها. وهدد الرئيس التركي بإرسال اللاجئين إلى أوروبا ما لم يدعم الاتحاد الأوروبي العملية التركية.

(تغطية صحفية مراسلي رويترز من المنطقة وكيرستي كنول في فيينا - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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