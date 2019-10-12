هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 04:54 م

دخان يتصاعد من بلدة رأس العين السورية اثر هجوم تركي يوم السبت. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

من أورهان جوسكون وتوم بيري

أنقرة/بيروت (رويترز) - تقدمت قوات من جماعات سورية معارضة تدعمها تركيا إلى داخل مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا يوم السبت لكن لم يتضح مدى توغلها إذ تقول تركيا إن هذه القوات تمكنت من السيطرة على وسط المدينة بالفعل بينما نفت القوات التي يقودها الأكراد ذلك وقالت إنها شنت هجوما مضادا.

تأتي المعركة في رأس العين بينما تواصل تركيا لليوم الرابع عملية عسكرية عبر الحدود ضد الأكراد في سوريا رغم انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحذيرات من فرض عقوبات إذا لم تتوقف.

وقالت واشنطن إن التوغل التركي يلحق "ضررا بالغا" بالعلاقات مع أنقرة. ووصفت جامعة الدول العربية العملية العسكرية التركية بأنها "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها". وقالت ألمانيا إنها حظرت صادرات الأسلحة لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وأثار الهجوم انتقادات دولية حادة ومخاوف من تداعياته الإنسانية التي تشمل نزوحا جماعيا للمدنيين والمخاطرة بإحياء تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مع تزايد إمكانية فرار أسرى التنظيم المتشدد من السجون الكردية.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التي يقودها الأكراد إن ما يقرب من 200 ألف نزحوا بسببه. وقدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عدد النازحين بأكثر من مئة ألف من مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وذكرت تركيا أنها تسعى لإقامة "منطقة آمنة" داخل سوريا لسبب أوسع نطاقا وهو إعادة توطين الكثير من اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم ويبلغ عددهم نحو 3.6 مليون لاجئ. وهدد أردوغان بالسماح لهم بالتوجه لأوروبا إذا لم تحظ بلاده بدعم أوروبي.

وبدأت تركيا عمليتها العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض قواته التي تدعم المقاتلين الأكراد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول أمني تركي كبير لرويترز "سيطر الجيش الوطني (السوري المعارض) على وسط المدينة (رأس العين) هذا الصباح. وتجرى عمليات تفتيش في مناطق سكنية. يجري تنفيذ عمليات تفتيش عن الألغام والشراك".

وذكرت وزارة الدفاع التركية عقب ذلك أنه أمكن السيطرة على رأس العين، ونشر مسؤولون صورا تظهر شوارع مهجورة ومقاتلين من المعارضة السورية يطأون بأقدامهم رايات جماعات كردية.

لكن قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية العنصر الأساسي فيها سرعان ما نفت أنها خسرت وسط مدينة رأس العين.

وقال مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من تركيا دخلت حي الصناعة في رأس العين بعد قصف تركي عنيف على مدى ساعات مما استلزم "تراجعا تكتيكيا" عن تلك المنطقة.

وأضاف "الآن بدأ الهجوم من قوات سوريا الديمقراطية وهناك اشتباكات عنيفة جدا الآن... الاشتباكات ما زالت مستمرة في حي الصناعة" مشيرا إلى أنه الجزء الأقرب إلى الحدود التركية.

وردا على ذلك قال المسؤول التركي الكبير إن عناصر وحدات حماية الشعب فرت إلى الجنوب "كلها تقريبا". وقال مراسل من رويترز إن المدفعية التركية تواصل قصف أجزاء من المدينة.

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم الجيش الوطني (السوري المعارض) المدعوم من تركيا إن قواته سيطرت على بعض أحياء رأس العين بما يشمل المنطقة الصناعية وتوغلت وحدات لمناطق أبعد داخل المدينة لكن القتال لا يزال مستمرا.

* تركيا تريد "منطقة آمنة"

في أحدث استنكار دولي للهجوم التركي، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم السبت إن هذه العملية "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها".

كما أدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية الهجوم التركي خلال اجتماع طارئ دعت إليه مصر.

وقال إن الهجوم "يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم".

وطالب الوزير العراقي ونظيره اللبناني جبران باسيل الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها. وقال باسيل "ألم يحن الوقت لعودة الابن المُبعد والمصالحة العربية-العربية أم علينا انتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟"

كما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم السبت إن بلادها حظرت تصدير الأسلحة لتركيا ردا على شن أنقرة العملية العسكرية.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس وفقا لما نقلته المتحدثة "نظرا للهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا".

وقال مسؤول فرنسي كبير إن قمة للاتحاد الأوروبي تعقد بعد أيام ستناقش فرض عقوبات محتملة على تركيا.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات المتصاعدة للعملية وقال مساء أمس الجمعة إن تركيا "لن توقفها مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها من أي طرف".

وفي وقت سابق يوم السبت، قالت قوات الجيش الوطني المدعومة من تركيا إنها قطعت طريقا يربط بين مدينتي تل أبيض ورأس العين وسيطرت على 18 قرية منذ بدء العملية.

* إطلاق نار قرب موقع أمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة عدم إصابة أي من جنودها في قصف مدفعي تركي بالقرب من عين العرب (كوباني) في سوريا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا غربي منطقة الصراع الرئيسية.

وقالت تركيا إن قواتها لم تفتح النار على القاعدة الأمريكية وإنها اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحيلولة دون الإضرار بها أثناء الرد على نيران وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة قريبة.

ونقل عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم السبت "بالقطع لم يصب أي من الجنود الأمريكيين أو جنود التحالف. يجري بالفعل التنسيق الضروري بين مركز عملياتنا والأمريكيين".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أكار أدلى بتلك التصريحات لدى زيارته هو وعدد من القادة العسكريين مركز قيادة العمليات على الحدود.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارك أسفرت عن مقتل 74 من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد و49 من جماعات المعارضة السورية التي تدعمها تركيا و30 مدنيا.

وداخل تركيا قال مسؤولون ووسائل إعلام إن 18 مدنيا قتلوا في عمليات قصف عبر الحدود بما يشمل ثمانية في هجوم بقذائف المورتر والصواريخ على مدينة نصيبين الحدودية.

وقالت تركيا إنه أمكن "تحييد" 415 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء العملية، وهو تعبير يعني عادة مقتلهم.

* إحياء الدولة الإسلامية

انفجرت سيارة ملغومة ليل الجمعة خارج أسوار سجن في الحسكة بشمال شرق سوريا مما أسفر عن أضرار جسمية دون سقوط مصابين وفقا لبيان من قوات الأمن في المنطقة. ولم يذكر البيان إن كان أي من أسرى الدولة الإسلامية قد فروا منه.

وقال قامشلو إن خلايا نائمة من الدولة الإسلامية هي التي نفذت الهجوم.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إن الهجوم التركي قد يمنح الفرصة لظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددا. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة في مدينة القامشلي، أكبر مدن المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، وذلك في أول هجوم كبير له منذ بدء العملية التركية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة إن خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية فروا من سجن هناك كما أحرقت نساء أجنبيات ينتمين للتنظيم خياما في مخيم يُحتجزن فيه وهاجمن الحرس بالعصي والحجارة.

(تغطية صحفية دارين باتلر وعمر فهمي من القاهرة ومراسلي رويترز في المنطقة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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