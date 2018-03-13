قوات سوريا الديمقراطية تتهم أنقرة بالتطهير العرقي في عفرين وتركيا تنفي
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نازحون داخليا يركبون شاحنة تحمل ممتلكاتهم في سوريا يوم الاثنين. تصوير: خليل العشاوي - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - اتهم مسؤول كردي سوري بارز تركيا يوم الثلاثاء بتوطين أسر تركمانية وعربية في قرى سيطرت عليها في إطار حملة عسكرية تركية في منطقة عفرين الكردية.
وقال مسؤول تركي كبير إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".
وشنت تركيا هجوما كبيرا في المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا في يناير كانون الثاني بهدف إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وقال ريدور خليل مسؤول العلاقات الخارجية بقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف تهيمن عليه وحدات حماية الشعب الكردية، إن تركيا تنتهج سياسة "تغيير سكاني" في المنطقة.
وقال في رسالة لرويترز "الحكومة التركية توطن أسرا تركمانية وعربية في قرى عفرين التي احتلتها بعد أن أجبرت سكانها على النزوح منها وتوزع ممتلكات سكان عفرين على المستوطنين الجدد".
وقال المسؤول التركي "الزعم بتوطين عرب وتركمان في عفرين لا أساس له من الصحة... نقل سكان إلى هذه المنطقة لتغيير التكوين السكاني أمر غير مطروح".
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في تركيا منذ ثلاثة عقود وتدرجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا على قائمة المنظمات الإرهابية.
وتنظر الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب كشريك مهم في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.
وأضاف خليل إن دور تركيا في شمال سوريا "يمهد الطريق لصراع عرقي ونزاع بين العرب والأكراد والتركمان".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز