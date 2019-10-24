هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 12:37 م

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية شنوا يوم الخميس هجوما بريا كبيرا استهدف ثلاث قرى على الرغم من وقف إطلاق النار، وحثت الولايات المتحدة على التدخل على الفور لوقف الهجوم.

وقالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان إن الهجوم الذي نفذته القوات التركية على القرى الواقعة "خارج منطقة وقف إطلاق النار" أجبر آلاف المدنيين على الفرار. وأضافت أن الاشتباكات ما زالت دائرة هناك.

وأضاف البيان "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وانسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار وما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا وقرانا".

من ناحية أخرى قال مصطفى بالي المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن قواته ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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