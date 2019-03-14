هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 11:14 ص

من إلن فرنسيس

قرب الباغوز (سوريا) (رويترز) - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا أنها توغلت أكثر داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الخميس.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية هذا الأسبوع إن معركة الباغوز، التي تتألف من مجموعة من القرى والأراضي الزراعية القريبة من الحدود العراقية، في حكم المنتهية. لكن فلول المتشددين ينفذون هجمات الصمود الأخير التي شملت هجمات مجموعات من الانتحاريين.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان "تقدم مقاتلونا في عمق المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، وثبتوا عددا من النقاط الجديدة، وذلك إثر اشتباكات تكبد فيها الإرهابيون عددا من القتلى والجرحى".

وقال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية استغلوا غطاء الدخان والغبار العالق في الجو لمهاجمة القوات يوم الأربعاء.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية أحبطت هجماتهم وأحرقت مستودعا للأسلحة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة روناهي التلفزيونية الكردية على الهواء مباشرة ألسنة لهب كبيرة مستعرة في الباغوز ليل الأربعاء.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن 15 من متشددي الدولة الإسلامية قتلوا صباح الخميس بعدما حاولوا مهاجمتها.

وسيطر التنظيم على ثلث سوريا والعراق تقريبا في أوج قوته في عام 2014 عندما أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي نفسه "خليفة" للمسلمين.

لكن التنظيم تراجع أمام هجمات من أعداء مختلفين بينهم، التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ومني بأكبر الهزائم في عام 2017 عندما خسر مدينة الموصل العراقية ومعقله السوري في الرقة.

ووفقا لمسؤول دفاعي أمريكي، فلا يعتقد أن أيا من قادة التنظيم موجودون في الباغوز. ويعتقد خبراء بالحكومة الأمريكية بقوة أن البغدادي حي وربما يختبئ في العراق.

وما زال التنظيم يشكل تهديدا أمنيا قويا ويعمل في أراض نائية بسوريا والعراق.

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية الباغوز منذ أسابيع لكنها أجلت هجومها الأخير على الجيب مرارا للسماح لآلاف المدنيين، وأكثرهم زوجات وأطفال لمقاتلي التنظيم، بالخروج. واستأنفت الهجوم يوم الأحد.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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