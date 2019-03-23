هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 08:24 ص

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة يوم السبت إن تنظيم الدولة الإسلامية مني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا بما ينهي دولة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى أراضي ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر "نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة". وأضاف "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

وتشن قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.

وقال بالي "نجدد العهد على مواصلة الحرب وملاحقة فلولهم حتى القضاء التام عليهم".

وعلى الرغم من أن هزيمة الدولة الإسلامية في الباغوز تنهي سيطرة التنظيم على الأراضي الشاسعة التي سيطر عليها في 2014 وقت إعلان دولة "الخلافة" إلا أن التنظيم المتشدد لا يزال يشكل تهديدا.

وهناك بعض مسلحي التنظيم الذين يتحصنون في مناطق نائية في الصحراء السورية كما تواروا عن الأنظار في مدن عراقية حيث يشنون هجمات بإطلاق النار أو عمليات اختطاف في انتظار فرصة للخروج من جديد.

وتعتقد الولايات المتحدة أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجود في العراق. وكان البغدادي هو من أعلن دولة الخلافة من على منبر جامع النوري الكبير في الموصل عام 2014.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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