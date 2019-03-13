هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 02:50 م

من إلن فرنسيس

الباغوز (سوريا) (رويترز) - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة أنها أحبطت هجمات انتحارية لتنظيم الدولة الإسلامية في وقت مبكر يوم الأربعاء خلال المعركة النهائية على آخر جيب يسيطر عليه التنظيم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إن معركة الباغوز، وهو جيب يضم مجموعة من القرى والأراضي الزراعية بالقرب من الحدود العراقية، منتهية أو بحكم المنتهية. وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق الباغوز بعد ظهر يوم الأربعاء وسُمع دوي طلقات نارية وانفجارات وأزيز طائرات.

وهذا الجيب هو آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها المتشددون الذين تم طردهم من نحو ثلث أراضي العراق وسوريا على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن القوات قصفت الباغوز قصفا كثيفا ليل الثلاثاء قبل بدء اشتباكات مباشرة مع مقاتلي الدولة الإسلامية قبل الفجر.

وأظهر بث مباشر لمحطة روناهي التلفزيونية الكردية خلال الليل سلسلة انفجارات كبيرة أضاءت السماء فوق الباغوز.

وقال بالي "كان هناك هجمات بالأحزمة ناسفة، مجموعة من الانتحاريين حاولوا تنفيذ هجمات انتحارية في صفوف قواتنا، استهدفتهم قواتنا وقُتلوا قبل الوصول إلى التجمعات أو نقاط تمركز رفاقنا".

وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية الباغوز منذ أسابيع لكنها أرجأت هجومها النهائي مرارا لإتاحة الفرصة أمام آلاف المدنيين للمغادرة. ومعظم هؤلاء المدنيين زوجات وأبناء مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

واستأنفت القوات الهجوم يوم الأحد.

وقال بالي خلال الليل إن نحو ثلاثة آلاف مقاتل وعائلاتهم استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية خلال 24 ساعة. وأضاف أنه تم أيضا تحرير ثلاث نساء وأربعة أطفال من اليزيديين خطفهم التنظيم وأسرهم عام 2014.

وعلى الرغم من أن الباغوز هي آخر منطقة مأهولة يسيطر عليها التنظيم فإن مقاتليه ما زالوا ينشطون في مناطق نائية في أنحاء أخرى.

وتأتي خسارة الدولة الإسلامية الأراضي التي كانت تسيطر عليها في وقت حاسم في الحرب الأهلية السورية المستعرة منذ ثمانية أعوام حيث استردت الحكومة السورية معظم الأراضي من قوات المعارضة.

وأمطرت القوات الحكومية إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد بالقنابل الحارقة ليل الثلاثاء. وإدلب هي آخر منطقة كبيرة لا تزال تحت سيطرة قوات المعارضة حيث تصاعد القتال في الأسابيع القليلة الماضية رغم توقيع اتفاق لخفض التصعيد في سبتمبر أيلول.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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