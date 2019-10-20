هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 05:08 م

الدخان يتصاعد من مدينة رأس العين الحدودية في صورة بتاريخ 18 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

عمان (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الأحد إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها على حدودها مع سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبريل في بيان "لم يعد لنا أي مقاتلين في المدينة".

وفي وقت سابق قال مسلحو المعارضة السوريون الذين تدعمهم تركيا والذين سيطروا على معظم المدينة الأسبوع الماضي إن وحدات حماية الشعب الكردية ما زالت تتحصن في نحو 30 في المئة من المدينة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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