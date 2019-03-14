هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2019 09:20 ص

بيروت (رويترز) - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا أنها تقدمت داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان "تقدم مقاتلونا في عمق المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، وثبتوا عددا من النقاط الجديدة، وذلك إثر اشتباكات تكبد فيها الإرهابيون عددا من القتلى والجرحى".

وذكر البيان أن 15 من متشددي الدولة الإسلامية قتلوا بعدما حاولوا مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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