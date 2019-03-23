هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 02:05 م

علم قوات سوريا الديمقراطية على بناية في الباغوز يوم السبت - رويترز

دير الزور (سوريا) (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها أنهت السيطرة الميدانية لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا ليوم السبت لكنها أوضحت أنها ستواصل حملاتها العسكرية والأمنية ضد الخلايا النائمة للتنظيم.

وفي مراسم بثها التلفزيون، دعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية، التي تعهدت باسترداد كافة مناطق البلاد، إلى الاعتراف بالإدارة التي تتمتع بحكم ذاتي وتدير مناطق تسيطر عليها تلك القوات في شمال شرق سوريا.

كما دعت تركيا إلى مغادرة الأراضي السورية خاصة منطقة عفرين التي يغلب عليها الأكراد.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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