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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 04:02 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:02

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بسوريا في صورة بتاريخ أول مايو ايار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز. (reuters_tickers)