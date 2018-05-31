قوات سوريا الديمقراطية تقول الحل العسكري لن ينجح في سوريا
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مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بسوريا في صورة بتاريخ أول مايو ايار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة يوم الخميس إن الحل العسكري ليس "هو الحل الذي يقدر أن يوصل لأي نتيجة".
كان المتحدث كينو جابرييل يرد على تصريحات أدلى بها الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة بثت يوم الخميس قال فيها إن الدولة ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة.
وقال جابرييل في رسالة صوتية لرويترز "وأي حل عسكري بما يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز