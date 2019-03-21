هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 09:18 ص

مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية في مركبة عسكرية في قرية الباغوز يوم 18 مارس آذار 2018. صورة لرويترز.

دير الزور (سوريا) (رويترز) - نفت قوات سوريا الديمقراطية ما تردد يوم الخميس عن أنها سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن ذكر منفذ إعلامي كردي أن الجماعة المتشددة تكبدت أخيرا الهزيمة هناك.

وقال مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية نقلا عن قادة الهجوم "مازال التمشيط جاريا في مخيم الباغوز ولا صحة عن تحرير البلدة بشكل كامل".

وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء هاوار السورية الكردية عن مراسليها أن قوات سوريا الديمقراطية "حررت كامل الباغوز من مرتزقة داعش وبذلك تكون معركة دحر الإرهاب قد انتهت بهزيمة داعش وانتصار" قوات سوريا الديمقراطية.

وستنهي هزيمة الدولة الإسلامية في الباغوز حكمها الذي امتد يوما على ثلث أراضي سوريا والعراق.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء على مخيم كان يمثل آخر خط دفاعي لمتشددي التنظيم في الجيب المحاصر ودفعت المقاتلين المتمرسين إلى بقعة من الأرض على ضفة نهر الفرات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن "بقعة صغيرة" مما تبقى من أراضي التنظيم "ستختفي الليلة".

وذكر جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا الذي تشارك بلاده في الحملة ضد التنظيم إنه يتوقع إعلان "الهزيمة النهائية للتنظيم على الأرض... في غضون الأيام القليلة المقبلة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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