هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 12:08 م

دخان يتصاعد من بلدة رأس العين السورية اثر هجوم تركي يوم السبت. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

بيروت (رويترز) - نفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة قوات تدعمها تركيا على وسط مدينة رأس العين يوم السبت بعدما أعلن مسؤول أمني تركي كبير السيطرة على وسط المدينة.

وقال مروان قامشلو المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية إن قوات مدعومة من تركيا دخلت حيا واحدا في رأس العين، وهو حي الصناعة، بعد ساعات من القصف التركي العنيف مما استلزم "تراجعا تكتيكيا" عن تلك المنطقة.

وأضاف "الآن بدأ الهجوم من قوات سوريا الديمقراطية وهناك اشتباكات عنيفة جدا الآن".

وقال "الاشتباكات ما زالت مستمرة في حي الصناعة وهو أول حي على الحدود التركية".

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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