هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 08:30 ص

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الاثنين إن القوات الأمريكية انسحبت من شمال شرق البلاد بعدما لم تنفذ تعهداتها وإن العملية التركية سيكون لها أثر "سلبي كبير" على الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة في بيان "القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".

وقال البيت الأبيض مساء الأحد إن القوات التركية ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تصفها بأنها "منطقة آمنة" وإن القوات الأمريكية لن تشارك أو تدعم العملية التركية.

(تغطية صحفية من توم بيري- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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