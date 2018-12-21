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قوات سوريا الديمقراطية: أي هجوم تركي سيمنعنا من قتال الدولة الإسلامية

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور بسوريا في صورة بتاريخ أول مايو ايار 2018. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

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بيروت (رويترز) - قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لرويترز يوم الجمعة إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة ستضطر لسحب مقاتليها من المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لحماية حدودها في حال وقوع هجوم تركي.

وقالت إلهام أحمد الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي للقوات في باريس "بمواجهة الإرهاب هذا سيكون أمرا صعباً لأن قواتنا ستضطر أن تنسحب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا" لوقف أي هجوم.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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