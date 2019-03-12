هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2019 03:37 م

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية يجلسون بالقرب من الذخيرة في قرية باغوز في دير الزور بسوريا يوم الاثنين. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

الباغوز (سوريا) (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إن أعدادا كبيرة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم استسلموا لها يوم الثلاثاء في المعركة التي توشك القوات المدعومة من الولايات المتحدة على السيطرة فيها على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا.

وقال مصطفى بالي المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن المقاتلين استسلموا بشكل جماعي.

وقال "أعداد كبيرة استسلمت بشكل جماعي. ريثما قواتنا تتأكد من كل من يرغب بالاستسلام وإنهائهم عملية الاستسلام ستعاود الاشتباكات. عوائل ومقاتلي داعش استسلموا لقوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية تريد التأكد".

وأضاف أن الهزيمة النهائية للمتشددين في الباغوز قريبة جدا.

ورأى شاهد من رويترز مئات الأشخاص يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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