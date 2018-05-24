قوات سوريا الديمقراطية: اعتقال قيادي فرنسي بتنظيم الدولة الإسلامية
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بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة يوم الخميس إنها اعتقلت مواطنا فرنسيا كان يقود مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وشارك في هجمات باريس ونيس في 2015 و2016.
وذكرت في بيان أن الرجل المعتقل هو أدريان ليونيل كيالي وأنه ولد في 1983 واعتنق الإسلام في 2003.
وأضافت أن كيالي الذي يعرف أيضا باسم أبو أسامة كان قد اعتقل ثم أفرج عنه في فرنسا في 2010 للاشتباه في انتمائه لمنظمات إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل المعتقل مواطن فرنسي يدعى أدريان جيهال وأنه مطلوب فيما يتصل بأنشطة إرهابية في فرنسا.
وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن أدريان ليونيل كيالي وأدريان جيهال اسمان لنفس الشخص.
وأبلغت مصادر قضائية فرنسية رويترز يوم الخميس أن أمر اعتقال صدر بحق أدريان جيهال في 2015 وأنه يشتبه في كونه أعلن المسؤولية عن هجمات في نيس ومانيافيل قرب باريس في 2016.
وقال تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم مقاتلين عربا وأكرادا وتقوده وحدات حماية الشعب الكردية إنه يعتقد أن كيالي دخل سوريا في مارس آذار 2015 إلى أراض تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف التحالف أنه اعتقله في منطقة الرقة بشمال سوريا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز