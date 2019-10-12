هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 09:59 م

بيروت (رويترز) - اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين موالين لتركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق بشمال سوريا يوم السبت لكن القوات المدعومة من تركيا سارعت بالنفي قائلة إنها لم تتقدم إلى هذا الطريق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويتابع الحرب في سوريا إن الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين على الطريق من بينهم هفرين خلف الرئيس المشترك لحزب مستقبل سوريا، وهو حزب علماني.

وسئل يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني المدعوم من تركيا والذي يضم فصائل المعارضة السورية المسلحة عن اتهام جماعات مدعومة من تركيا بقتل هفرين فقال في رسالة صوتية لرويترز إن الجيش الوطني لم يتقدم بعد إلى هذا الطريق المسمى إم فور.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى طريق قريب من الحدود.

وبدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية المسلحة هجوما على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء.

وكان حزب مستقبل سوريا قد تأسس قبل عام في احتفال بمدينة الرقة ورئيسه سياسي عربي من مدينة منبج.

وبعث مسؤول إعلامي في قوات سوريا الديمقراطية بخريطة ظهر عليها موقع الحادث على طريق إم فور السريع جنوب شرقي تل أبيض.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن مقتل هفرين خلف "يدل بأن هذا الغزو التركي لا يفرق بين عسكري ومدني أو سياسي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت في وقت سابق إن من وصفتهم بمرتزقة الجيش التركي قتلوا عددا من المدنيين على الطريق بعد أن تسللوا إلى المنطقة.

وأضافت أنها طردت القوات الموالية لتركيا وأعادت فتح الطريق.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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