هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 08:26 م

محافظة دير الزور (سوريا) (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إن مجموعة من مواطني المغرب كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تحتجزهم في شمال سوريا أعيدوا إلى بلدهم. وهذه خطوة نادرة الحدوث من جانب حكومة أجنبية تقوم باستعادة مواطنيها ممن كانوا على الأرجح أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.

ومع اقترابها من تحقيق النصر على الدولة الإسلامية تحتجز قوات سوريا الديمقراطية مئات من المتشددين الأجانب في السجون فضلا عن آلاف من زوجاتهم وأطفالهم الذين تم نقلهم إلى مخيمات تكون في الغالب في حالة بائسة حيث لا تستطيع الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز "سلمت قواتنا للحكومة المغربية مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية المغربية كانوا في مخيمات بشمال سوريا".

ولم يتضح على الفور عدد من تم نقلهم إلى المغرب ولا متى حدث ذلك.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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