هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 04:49 م

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الانفجار الذي وقع في مدينة الرقة السورية يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة عدة أشخاص نتج عن انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية وليس عن هجمات انتحارية.

وقال مدير المركز الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي للصحفيين في رسالة إن المعلومات السابقة التي ذكرها المركز عن وقوع تفجيرات انتحارية بالمدينة كانت خاطئة.

وشهد شمال شرق سوريا الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية سلسلة تفجيرات على مدى الشهور القليلة الماضية حتى بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معقل له في المنطقة.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن العديد من هذه الهجمات مما يؤكد استمرار التهديد الذي تشكله رغم هزيمتها الشهر الماضي في الباغوز الواقعة على نهر الفرات قرب حدود العراق.

وطردت قوات سوريا الديمقراطية الدولة الإسلامية من الرقة عام 2017 لكن الحملة العسكرية القوية على المدينة، والتي تضمنت ضربات جوية مكثفة شنها تحالف تقوده الولايات المتحدة، حولت معظم أنحاء المدينة إلى أنقاض.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك