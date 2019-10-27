هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 11:21 ص

بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الأحد إنها تعاونت مع الولايات المتحدة في "عملية ناجحة" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في إشارة فيما يبدو لتقارير عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على تويتر "عملياتنا القوية والمؤثرة جدا تؤكد مرة أخرى قوتنا وإصرارنا على ملاحقة داعش".

قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم الأحد عبر حسابه الرسمي على تويتر "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وقوات سوريا الديمقراطية هي تحالف في شمال وشرق البلاد لجماعات عملت مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبل أسبوعين قبل شن تركيا لعملية عسكرية عبر الحدود ضد الوجود الكردي في المنطقة.

وقال بالي "شراكتنا مع التحالف مستمرة.. لتهدأ أرواح الضحايا".

(تغطية صحفية عمر فهمي من القاهرة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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