هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 10:54 ص

بيروت (رويترز) - قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن التي يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركي للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التي ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية يوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.

وتابع قائلا لرويترز "الحراسة ضعيفة جدا الآن".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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