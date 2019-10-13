هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 12:05 م

بيروت (رويترز) - قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن التي يقودها الأكراد ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركي للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التي ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية يوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.

وتابع قائلا لرويترز "الحراسة ضعيفة جدا الآن"، مضيفا أنه يوجد حاليا ما يتراوح بين 60 و70 فقط من أفراد قوات الأمن في المخيم مقارنة بمستويات الحراسة العادية التي كانت لا تقل عن 700 فرد.

وقال إن المخيم يضم حوالي 12 ألف نازح بينهم بعض أقارب متشددي الدولة الإسلامية وإن حراسته على الوجه الأمثل تتطلب 1500 حارس.

وذكر قامشلو أن تقدم القوات التركية وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة زاد من مخاوف أفراد الأمن في المخيم مما أجج المخاوف من إمكانية محاصرة الموقع.

وقال متسائلا "ماذا يفعل عنصر أمن يعني وهو ليس مقاتلا من الوحدات الخاصة ولا قوات سوريا الديمقراطية؟"

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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