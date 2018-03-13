قوات سوريا الديمقراطية: ليس لدينا علم بأي اتفاق تركي أمريكي يتعلق بمنبج
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية يجلس بينما يتلقى رفاقه علاجا في مستشفى ميداني في الرقة يوم 28 يونيو حزيران 2017. تصوير: جوران توماسفيتش - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها ليست على علم بأي اتفاق تركي أمريكي يتعلق بمدينة منبج بعد أن نقل عن وزير الخارجية التركي قوله إن أنقرة وواشنطن ستشرفان على انسحاب وحدات حماية الشعب منها.
وقال ريدور خليل مسؤول العلاقات الخارجية بقوات سوريا الديمقراطية لرويترز "ليس لدينا أي علم عن أي اتفاق تركي أمريكي بهذا الخصوص".
وأضاف "لكن ما نعلمه جيدا أن وحدات حماية الشعب والمرأة انسحبت من منبج بشكل رسمي بعد عملية تحريرها يوم 15 أغسطس آب 2016 وتم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكري وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدني".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز