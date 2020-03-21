هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 06:33 م

صالة لكمال الاجسام خالية من أي رياضيين في ظل اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في بنغازي يوم 17 مارس اذار 2020.تصوير: عصام عمران الفيتوري-رويترز.

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - حذت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) حذو حكومة طرابلس بالترحيب بدعوة لوقف إطلاق النار للسماح للبلاد بمواجهة فيروس كورونا.

وقال الجيش الوطني في بيان "إن القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل".

ويسعى الجيش الوطني منذ العام الماضي للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا التي أقرت بالفعل وقف القتال.

وواصل الجيش الوطني قصف المنطقة المحيطة بطرابلس الأسبوع الماضي شمل هجوما أودى بحياة أربع فتيات وامرأة شابة يوم الخميس.

وكانت الأمم المتحدة وبعض الدول دعت أطراف الحرب إلى وقف القتال لتسهيل سبل مواجهة الفيروس رغم عدم الإعلان عن أي حالات إصابة في ليبيا حتى الآن.

وقال الجيش الوطني إن تأييده لوقف القتال يأتي رغم "الخروق المتكررة وعدم الالتزام بها من قبل" قوات حكومة الوفاق الوطني.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي من بنغازي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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