هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أبريل, 2019 07:24 م

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال متحدث يوم الأربعاء إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر تستعد لمهمة "لتحرير وطن من الإرهاب"، في إشارة إلى أن العاصمة طرابلس وجهة مرغوبة.

ولم يقل أحمد المسماري بشكل مباشر إن كانت قواته ستتحرك صوب طرابلس في غرب ليبيا، والتي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعارض حكومة موازية في الشرق.

لكنه قال إن الجيش الوطني الليبي يحشد قواته من أجل عملية محتملة "لتحرير وطن من الإرهاب".

وأضاف "لا نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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