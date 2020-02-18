هذا المحتوى تم نشره يوم 18 فبراير, 2020 06:34 م

دخان يتصاعد من ميناء طرابلس الليبي عقب هجوم وقع يوم الثلاثاء. تصوير: أحمد العمامي-رويترز.

من أحمد العمامي وإيما فارج

جنيف/طرابلس (رويترز) - قال مسؤول من شرق ليبيا إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) هاجمت الميناء البحري بالعاصمة طرابلس يوم الثلاثاء مستهدفة سفينة تركية تنقل أسلحة في تصعيد جديد في معركتها للسيطرة على طرابلس.

ولم يورد مسؤولون من الشرق تفاصيل عن شحنة السلاح المزعومة بالميناء الذي ظل مفتوحا أمام المواد الغذائية وواردات أخرى أثناء المعركة بين الفصيلين المتناحرين للسيطرة على العاصمة.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة في أبريل نيسان من العام الماضي للسيطرة على المدينة، مقر الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها تركيا.

وقال مسؤولان بالميناء إن السلطات نقلت جميع السفن ومنها ناقلات وقود إلى خارج الميناء بعد هجوم يوم الثلاثاء. وقالت قوات طرابلس إن الجيش الوطني الليبي أطلق أربعة صواريخ.

ويقول دبلوماسيون إن تركيا أرسلت منذ يناير كانون الثاني عدة سفن تنقل قوات وشاحنات ثقيلة إلى طرابلس وميناء مصراتة في غرب ليبيا.

ويتلقى الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية في شرق ليبيا، الدعم من الإمارات ومصر والأردن ومرتزقة روس. وموانئ شرق ليبيا ومطاراته خارج نطاق سيطرة قوات طرابلس.

ووقع هجوم يوم الثلاثاء في حين يستعد ضباط من قوات طرابلس والجيش الوطني الليبي للقاء في إطار جولة محادثات ثانية في جنيف من أجل إقرار هدنة دائمة.

وقال غسان سلامة مبعوث الامم المتحدة لليبيا إن الطرفين رفضا للمرة الثانية الجلوس في قاعة واحدة لكنه أبلغ الصحفيين بأنه يأمل في إحراز تقدم.

وأضاف "رغم أن الوضع على الأرض يظل وضعا الهدنة فيه في غاية الهشاشة...لم يتراجع أحد حتى الآن عن مبدأ قبول الهدنة، والعملية السياسية تحاول إيجاد وسيلة لتحقيق تقدم".

وأضاف أن وقف إطلاق النار ليس شرطا مسبقا لإحراز تقدم في مسائل أخرى مثل كيفية توزيع إيرادات الدولة من النفط بشكل أفضل قائلا إن المحادثات الاقتصادية تسير "بشكل جيد".

وقال "تسير بشكل جيد على الجانب الاقتصادي لكن الوضع أصعب على الجانب العسكري".

وتابع سلامة أنه تلقى شروطا من رجال القبائل المتحالفين مع قوات الجيش الوطني الليبي بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد لكنه قال إنها شروط عامة ويتعين التعامل معها في حوار تقوده الأمم المتحدة.

وانضم رجال القبائل وجماعات أخرى متحالفة مع الجيش الوطني الليبي لقوات حفتر قبل شهر في إغلاق موانئ رئيسية في شرق ليبيا وحقل الشرارة النفطي الجنوبي مما خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا.

وتحدث سلامة مع بعض زعماء القبائل لسماع شروطهم لإنهاء الإغلاق. ومن المقرر إجراء جولة أخرى من المناقشات في جنيف الأسبوع المقبل.

(شارك في التغطية هاني عمارة وأيمن الورفلي - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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