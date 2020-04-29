هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 11:55 م

المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي بشرق ليبيا يوم 18 مارس آذار 2020. تصوير: عصام عمران الفيتوري - رويترز.

تونس (رويترز) - قال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) يوم الأربعاء إن قواته ستوقف إطلاق النار في شهر رمضان، وذلك بعدما مُنيت بانتكاسات خلال قتال عنيف على مدى أسابيع مع قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث أحمد المسماري في بيان تلفزيوني إن وقف إطلاق النار جاء بطلب المجتمع الدولي و"الدول الصديقة".

وقال الجيش الوطني وحكومة الوفاق الوطني، المتمركزة في طرابلس، مرتين هذا العام بالفعل إنهما سيوقفان القتال غير أن الشهر الماضي شهد تصعيدا كبيرا في المعارك.

ولم يصدر بعد تعليق من حكومة الوفاق الوطني على إعلان الجيش الوطني وقف إطلاق النار. لكن المسماري قال إن قوات شرق ليبيا تحتفظ بحق الرد على الهجمات.

يأتي ذلك في وقت يشهد غموضا سياسيا في شرق ليبيا، حيث أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يوم الاثنين أن الجيش الوطني سيتولى السلطة، كما أعلن فشل اتفاق سياسي يعود إلى عام 2015 شكل الأساس لكل جهود السلام الدولية.

(تغطية صحفية أنجوس مكدوال- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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