هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 12:10 م

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في صورة من أرشيف رويترز

من أحمد العمامي وأيمن الورفلي

تونس (رويترز) - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس الفصائل الليبية ضبط النفس، بينما كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) تتحرك غربا حتى أصبحت على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

وحذر جوتيريش، الذي وصل طرابلس يوم الأربعاء لدفع محادثات السلام، من خطر اندلاع معارك ضارية.

لكن مناوشات اندلعت بالفعل مع تحرك مقاتلين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر غربا. ودار اشتباك قصير يوم الأربعاء مع قوات متحالفة مع رئيس الوزراء في طرابلس فائز السراج.

وقال يوسف البديري عميد بلدية غريان يوم الخميس في حديث هاتفي مع رويترز إن الجيش الوطني الليبي تقدم إلى موقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة.

والمدينة التي تقع في الجبال الغربية على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة، متحالفة مع حكومة طرابلس.

وذكر أن الجانبين خاضا مناوشات مساء الأربعاء لكنها انتهت.

وقال "الوضع هادئ جدا داخل المدينة... هناك تجمع لتلك القوات التي أتت من جنوب المدينة".

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، انقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر.

وقال جوتيريش في تغريدة على تويتر "أشعر بقلق عميق من التحركات العسكرية في ليبيا ومن خطر المواجهة".

وأضاف "لا يوجد حل عسكري. وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية. أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد".

ويمثل تجدد المواجهات انتكاسة للأمم المتحدة والدول الغربية التي تحاول الوساطة بين السراج وحفتر، اللذين اجتمعا في أبوظبي الشهر الماضي لبحث اتفاق لتقاسم السلطة.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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