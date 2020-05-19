هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 12:58 ص

مركبات عسكرية تابعة لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تتحرك من مصراتة إلى الجبهة يوم 3 فبراير شباط 2020. تصوير: أيمن الصالحي - رويترز.

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إن القوات قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر.

وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي سيبدأ في تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار الأربعاء. وكان الجيش الوطني قد عانى من انتكاسات في الآونة الأخيرة في حملته المستمرة منذ عام للسيطرة على المدينة.

(تغطية إخبارية أيمن الورفلي -إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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