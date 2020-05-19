بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إن القوات قررت الابتعاد عن طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع محاور القتال للسماح للمواطنين في المدينة بالتحرك بحرية في نهاية شهر رمضان وخلال عيد الفطر.
وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي سيبدأ في تحريك القوات من مواقعها في المدينة بحلول منتصف نهار الأربعاء. وكان الجيش الوطني قد عانى من انتكاسات في الآونة الأخيرة في حملته المستمرة منذ عام للسيطرة على المدينة.
(تغطية إخبارية أيمن الورفلي -إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)