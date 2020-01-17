هذا المحتوى تم نشره يوم 17 يناير, 2020 11:54 م

المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) أحمد المسماري يتحدث في مؤتمر صحفي في بنغازي في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال المتحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الجمعة إن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي".

وأضاف المتحدث أحمد المسماري "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط ... نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".

وقال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة لرويترز إنه سيتم وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءا من يوم السبت، بناء على أمر الجيش الوطني الذي يسيطر على شرق ووسط ليبيا.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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