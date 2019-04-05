القاهرة (رويترز) - قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في بيان يوم الجمعة إنها سيطرت على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس قرب طرابلس.
(تغطية صحفية هشام حاج علي وعمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
شاحنات عسكرية تابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بالقرب من طرابلس يوم الجمعة. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في بيان يوم الجمعة إنها سيطرت على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس قرب طرابلس.
(تغطية صحفية هشام حاج علي وعمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)