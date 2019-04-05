القاهرة (رويترز) - قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في بيان يوم الجمعة إنها سيطرت على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس قرب طرابلس.

(تغطية صحفية هشام حاج علي وعمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك