بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال متحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر يوم الأربعاء إن الجيش الوطني لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس التي يسعى للسيطرة عليها.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري لرويترز أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد ذكرت في وقت سابق يوم الأربعاء أن الجيش الوطني الليبي يمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا.
(تغطية صحفية أيمن الورفلي وآلاء سويلم - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)