هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2020 10:25 م

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال طرفا الصراع في ليبيا إن قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا قصفت طائرة عسكرية تابعة للشرق يوم الأحد قرب العاصمة طرابلس.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إن طائرة الشحن التابعة لها تعرضت للقصف في بلدة ترهونة التي تقع جنوبي طرابلس ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي ويتخذ منها قاعدة رئيسية للتقدم في مسعى بدأه قبل عام للسيطرة على العاصمة.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الطائرة كانت محملة بإمدادات طبية لمكافحة فيروس كورونا فيما قالت قوات طرابلس إنها كانت محملة بالذخيرة.

وتدعم الإمارات الجيش الوطني الليبي وتمده بطائرات مسيرة صينية الصنع من طراز وينغ لونغ مما أعطاه أفضلية في الجو على الطائرات التركية المسيرة التي يستخدمها منافسوه حسبما قال خبراء الأمم المتحدة ودبلوماسيون ومحللون.

لكن تركيا ترسل التعزيزات لحكومة الوفاق الوطني في الآونة الأخيرة بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة جديدة بالإضافة إلى مستشارين عسكريين حسبما يقول محللون.

ويسعى الجيش الوطني الليبي منذ العام الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقد ينذر تصاعد القتال بكارثة بالنسبة للنظام الصحي الليبي الذي يعاني بالفعل من الضغوط والتشرذم في مواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن أعلنت السلطات عن أول حالة إصابة بالمرض في أواخر مارس آذار.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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