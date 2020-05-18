هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 12:08 م

القاهرة (رويترز) - قالت قوات متحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا يوم الاثنين إنها سيطرت على قاعدة جوية جنوب غربي العاصمة طرابلس فيما يمكن أن يكون أهم تقدم لها منذ نحو عام.

كانت قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على بعد 125 كيلومترا من العاصمة، موطئ قدم استراتيجيا مهما لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، الذي شن هجوما للسيطرة على طرابلس في أبريل نيسان 2019.

وفاقمت الحملة بشكل حاد صراعا طويل الأمد بين الفصائل المتمركزة في شرق وغرب ليبيا وتسببت في زيادة التدخل العسكري من جانب قوى أجنبية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن أسامة الجويلي، وهو قائد عسكري بارز، قوله في وقت مبكر يوم الاثنين إن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني سيطرت بالكامل على قاعدة الوطية.

وتظهر لقطات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يبدو قوات حكومة الوفاق الوطني في سيارات على مدارج في القاعدة. ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الوطني الليبي.

يأتي هذا بعد أن حققت قوات حكومة الوفاق تقدما على حساب منافسيها في الأسابيع الأخيرة بدعم متزايد من تركيا، حيث سيطرت على بلدات على الساحل غربي طرابلس الشهر الماضي.

ولم يتمكن الجيش الوطني الليبي، المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا، من إحراز تقدم كبير من ضواحي طرابلس منذ وقت مبكر من حملته.

وفقد الجيش الوطني الليبي غريان، قاعدته الأمامية الرئيسية جنوبي طرابلس، في أكبر انتكاسة له حتى الآن في يونيو حزيران 2019، لكنه ما زال يسيطر على ترهونة جنوب شرقي العاصمة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك