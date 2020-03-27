هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2020 01:20 م

امرأة تضع كمامة تتسوق في سوق بتل أبيب يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: كورينا كيرن - رويترز

تل أبيب (رويترز) - قال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه سينشر قوات مسلحة لمساعدة الشرطة في دوريات الشوارع لفرض الإغلاق الذي يرمي لاحتواء فيروس كورونا.

وذكر الجيش في بيان أن حوالى 500 جندي سينضمون إلى وحدات الشرطة اعتبارا من يوم الأحد للمساعدة "في القيام بدوريات وعزل وتأمين مناطق معينة وإغلاق الطرق ومهام مشابهة أخرى".

وأوردت إسرائيل تقارير عن أكثر من 3000 إصابة و10 وفيات جراء الفيروس. وشددت السلطات هذا الاسبوع إغلاقا جزئيا وطلبت من المواطنين البقاء في نطاق 100 متر من منازلهم مع فرض عقوبات على المخالفين.

وطلبت السلطات من السكان البقاء في المنازل كلما أمكن وأغلقت المدارس وكثير من الشركات مما ترتب عليه تسريح أكثر من 500 ألف من العمالة.

وأقامت الشرطة حواجز على الطرقات لتطبيق القيود وتفريق التجمعات.

وقال الجيش إن القوات ستكون مسلحة وإنه سينشر مجموعة من الجنود في كل منطقة من مناطق الشرطة الإسرائيلية الثماني.

وهزت القيود الاقتصاد الإسرائيلي. وتوقع البنك المركزي هذا الأسبوع انكماشا اقتصاديا بنسبة 2.5 في المئة عام 2020، وذلك إذا خفت قيود الإغلاق الجزئي بحلول نهاية أبريل نيسان.

وخففت الحكومة متطلبات الحصول على إعانات البطالة لكنها لم تذكر كم ستكون تكلفة خطة الإعانة.

وأشار زعيم المعارضة بيني جانتس يوم الخميس إلى أن تفشي الوباء كان وراء التحرك صوب تشكيل حكومة وحدة وطنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي خطوة مفاجئة قد تنهي عاما من الجمود السياسي.

(تغطية صحفية رامي أيوب - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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