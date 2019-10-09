هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 03:51 م

بيروت (رويترز) - قالت قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا في شمال سوريا يوم الأربعاء إنها لن تأخذها رحمة بوحدات حماية الشعب الكردية السورية في شمال شرق البلاد والتي لم تجعل أمامها أي خيار سوى الحرب.

وذكر الجيش الوطني، وهو فصيل المعارضة الرئيسي الذي تدعمه تركيا، في بيان أنه قال لمقاتليه "لا تأخذكم بهم رأفة واضربوهم بيد من حديد وأذيقوهم جحيم نيرانكم".

وأضاف البيان "كفوا عمن ألقى إليكم السلام والتزم بيته وتجنب القتال وانشق إليكم طالبا الأمان".

(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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