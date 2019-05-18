هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 08:08 م

طرابلس (رويترز) - قال تحالف من قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنه تلقى شحنة من مركبات مدرعة وأسلحة يوم السبت في إطار سعيه لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال التحالف بصفحته على فيسبوك "حكومة الوفاق الوطني تمد قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية"، دون مزيد من التفاصيل عن مصدر العتاد العسكري.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرها التحالف على صفحته وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز (بي.إم.سي كيربي) تركية الصنع إلى ميناء طرابلس.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بحكومة الوفاق الليبية أو السفارة التركية للتعليق.

وكان متحدث باسم حكومة طرابلس قال هذا الشهر إن الحكومة تتواصل مع تركيا للحصول على "أي شيء يلزم لوقف الهجوم" بما في ذلك الدعم العسكري والمدني.

وشن الجيش الوطني الليبي المتحالف مع إدارة منافسة في شرق ليبيا هجوما للسيطرة على طرابلس أوائل أبريل نيسان. ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة فإن الاشتباكات أدت إلى فرار نحو 75 ألف شخص من ديارهم ومقتل 126 مدنيا.

وطبقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة تزود الإمارات العربية المتحدة ومصر الجيش الوطني الليبي بعتاد حربي مثل الطائرات وطائرات الهليكوبتر منذ عام 2014 مما ساعد حفتر على تحقيق تفوق عسكري في الصراع المستمر في ليبيا منذ ثماني سنوات.

وتوجد خلافات حادة بين تركيا وقطر من جانب والإمارات ومصر والسعودية من جانب آخر في العديد من القضايا الإقليمية بما في ذلك دعم جماعة الإخوان المسلمين.

(تغطية أحمد العمامي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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