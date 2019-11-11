هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 07:07 م

بيروت (رويترز) - ذكرت قوات أمن أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في انفجار ثلاث قنابل يوم الاثنين في القامشلي بشمال شرق سوريا، والتي يسيطر عليها مقاتلون أكراد إلى حد بعيد.

وقالت قوات الأمن المحلية في بيان إن سيارتين ودراجة نارية انفجرت قرب مقهى وكنيسة. وأضاف البيان أن المصابين بينهم أربعة من أفراد الأمن، واصفا الانفجارات بأنها "عملية إرهابية".

وألحقت قوات سوريا الديمقراطية، وفي الطليعة منها وحدات حماية الشعب الكردية، الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق كثيرة من شمال سوريا وشرقها بمساعدة الولايات المتحدة.

وتعرضت بلدات وقرى في شمال سوريا العام الماضي لسلسلة هجمات تفجير، بما ذلك في المنطقة التي تهيمن عليها قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول الزعماء الأكراد إن خلايا الدولة الإسلامية النائمة لا تزال تشكل تهديدا، ويحذرون من أن الهجوم التركي على الحدود سيسمح بمعاودة ظهور المتشددين.

وشنت أنقرة هجومها الشهر الماضي في شمال شرق سوريا لاستهداف وحدات حماية الشعب الكردية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة. وتعتبر تركيا الوحدات تهديدا مرتبطا بالتمرد الكردي على أراضيها منذ عقود.

(تغطية صحفية رودي سعيد- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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