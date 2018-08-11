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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 08:12 م 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 20:12

غزة (رويترز) - قال منظمون إن مجموعة من قوارب الصيد الفلسطينية كانت قد أبحرت من شاطئ غزة لتحدي حصار بحري إسرائيلي للقطاع تعرضت لإطلاق طلقات تحذيرية من البحرية الإسرائيلية يوم السبت.

وكان نحو 20 قارب صيد أبحرت من غزة باتجاه الحدود البحرية مع إسرائيل. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه لم ترد أنباء عن وقوع أي ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن البحرية أصدرت تحذيرات شفهية للمراكب قبل أن تطلق طلقات تحذيرية في الهواء.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن بعض من كانوا على متن القوارب أضرموا النار في إطارات وألقوا بها على سطح الماء باتجاه الحدود البحرية قبل أن تتصدى لهم أربع سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن الحصار البحري لغزة يهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة حماس التي تسيطر على القطاع الفلسطيني. وتصنف إسرائيل والغرب حماس على أنها منظمة إرهابية.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني من صعوبات اقتصادية جمة.

وتفرض إسرائيل ومصر قيودا مشددة على معابرهما الحدودية مع غزة مستندين في ذلك إلى مخاوف أمنية، وهو ما أدخل اقتصاد القطاع في حالة انهيار.

وتجري حاليا جهود تقودها مصر والأمم المتحدة للتوسط من أجل الوصول لهدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس اللتين خاضتا ثلاث حروب ضد بعضهما منذ عام 2008. وتهدف المساعي أيضا إلى معالجة القضايا الإنسانية في غزة وتحسين اقتصاد القطاع.

وقال أدهم أبو سلمية، وهو أحد منظمي محاولة تحدي الحصار، إن هذه الخطوة تهدف إلى إرسال رسالة لجميع الأطراف المشاركة في جهود وقف إطلاق النار.

وقال أبو سلمية إن هناك رغبة من جانب المجموعة في إظهار "حقيقة الحصار" والمعاناة التي يعيشها شعب غزة، مضيفا أنهم لن يقبلوا بأقل من رفع الحصار بالكامل وبشكل نهائي.

وزاد العنف على الحدود في الأشهر القليلة الماضية. ومنذ أن بدأت الاحتجاجات الأسبوعية في 30 مارس آذار، قتل الجيش الإسرائيلي 161 فلسطينيا، بينما قتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.

ويوم الخميس، أنهت الوساطة المصرية موجة من إطلاق الصواريخ والضربات الجوبة بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز