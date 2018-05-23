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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 09:37 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:37

قاربان راسيان في ميناء الحديدة باليمن في أول أبريل نيسان 2018. تصوير: عبد الجبار زياد - رويترز

من جوناثان سول

لندن (رويترز) - قال مسؤول بحري أوروبي كبير يوم الأربعاء إن سفينة تركية محملة بالقمح كانت في طريقها إلى اليمن هذا الشهر تعرضت لضربة صاروخية وإن من المرجح أن تتعرض سفن تجارية أخرى لهجمات نتيجة لاتساع نطاق الصراع.

وأصيبت السفينة (إنجي إنيبولو) التي ترفع علم تركيا بأضرار نتيجة انفجار في العاشر من مايو أيار على بعد نحو 70 ميلا قبالة ميناء الصليف بالبحر الأحمر حيث كان من المقرر تسليم 50 ألف طن من القمح الروسي.

وقال الميجر توم موبس مسؤول المخابرات والأمن في مهمة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي (ناف-فور) لرويترز "التقييم الحالي هو أنه من شبه المؤكد أن عناصر مقرها اليمن غير تابعة للدولة أطلقت صاروخا من البر على السفينة".

وأحجم موبس عن التعليق عما إذا كانت جماعة الحوثي اليمنية وراء الهجوم على السفينة التركية لكنه قال "هذا هو التصور الطبيعي".

وقالت شركة (إنجي شيبينج جروب) المالكة للسفينة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن السفينة "أصيبت بصاروخ مجهول أثناء توقفها انتظارا (لتصريح من) قوات التحالف" بالتحرك إلى الميناء.

وقال موبس إن "من غير المرجح استهداف" الملاحة التجارية الدولية عن عمد.

وأضاف على هامش مؤتمر بمناسبة إطلاق تقرير لمنظمة (أوشنز بيوند بيراسي) غير الهادفة للربح "من الواضح أن الأحداث تكشف خطر الخطأ في التعرف على هوية السفن وحدوث ضرر بالتبعية".

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إن أحد مبررات تدخله في اليمن هو حماية خطوط النقل البحري عبر مضيق باب المندب الذي يمر منه ما يقرب من أربعة ملايين برميل نفط يوميا إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا فضلا عن البضائع التجارية الأخرى.

وقالت وسائل إعلام سعودية وإماراتية رسمية يوم الأربعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية أحبط هجمات في البحر الأحمر باستخدام قوارب سريعة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي صوب عدد من السفن التجارية منها ناقلة نفط.

وقال موبس "من غير المرجح أن تتبدد الظروف التي أدت لهذه الهجمات، على الأقل في المستقبل القريب، وبالتالي ستستمر الهجمات".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز