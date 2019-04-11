هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 02:20 م

متظاهرون سودانيون عقب بيان وزير الدفاع بالخرطوم يوم الخميس في صورة لرويترز.

القاهرة (رويترز) - رفضت قوى معارضة في السودان يوم الخميس ما ورد في بيان القوات المسلحة واعتبرته "انقلابا عسكريا".

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مشترك "ندعو شعبنا للحفاظ على اعتصامه أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان... حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف قد أعلن في بيان "اقتلاع النظام" والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن" وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات.

(تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك