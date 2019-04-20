هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 10:01 م

القاهرة (رويترز) - قال قيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني لرويترز إن السلطات ألقت القبض على عدد من كبار مسؤولي الحزب الحاكم السابق في وقت متأخر يوم السبت.

وقال المصدر إن من بين المحتجزين رئيس الحزب المكلف احمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد حسن.

وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كل من رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.

(تغطية صحفية خالد عبدالعزيز وهشام حاج علي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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