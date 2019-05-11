هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 03:18 ص

القاهرة (رويترز) - قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في اليمن على تويتر يوم السبت إن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لها من ثلاثة موانئ رئيسية "جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم" تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمهد الطريق أمام السلام.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 من مايو أيار. والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال القيادي الحوثي إن الانسحاب سيبدأ الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

(تغطية صحفية نيرة عبد الله- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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