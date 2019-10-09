هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أكتوبر, 2019 12:01 ص

أوتاوا (رويترز) - أدانت كندا هجوم تركيا على فصائل كردية في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء، قائلة إنه يخاطر بتقويض استقرار المنطقة الهش والجهود المبذولة لتحجيم تنظيم الدولة الإسلامية.

وضربت القوات التركية وحلفاؤها من مقاتلي المعارضة السورية الأكراد بغارات جوية وقصف مدفعي قبل شن عملية برية عبر الحدود.

وقالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند على موقع تويتر "تدين كندا بشدة التوغل العسكري الذي قامت به تركيا في سوريا اليوم ... ندعو لحماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي".

وعلى الرغم من أن كندا ليس لديها أي قوات في سوريا، فهناك نحو 250 من أفرادها العسكريين في شمال العراق ضمن مهمة تدريب ويعملون مع القوات الكردية.

وفي عام 2016، شاركت الوحدة الكندية في اشتباكات مسلحة متكررة مع مقاتلي الدولة الإسلامية.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)

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