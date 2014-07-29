كندا تسحب دبلوماسييها مؤقتا من ليبيا مع احتدام القتال
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مبنى احترق جراء اشتباكات بين ميليشيات في طرابلس يوم 28 يوليو تموز 2014. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
أوتاوا (رويترز) - قال وزير خارجية كندا جون بيرد يوم الثلاثاء ان كندا سحبت مؤقتا دبلوماسييها من ليبيا التي يمزقها الصراع بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهم.
وقال بيرد في بيان "بسبب تحديات... وبينها مناخ الامن الذي لا يمكن التكهن به في طرابلس فوضنا بتعليق العمل مؤقتا في مكتبنا في طرابلس."
واتخذت هولندا والفلبين والنمسا إجراءات يوم الاثنين لاجلاء دبلوماسييها.
وأوقفت سفارات الولايات المتحدة والامم المتحدة وتركيا بالفعل العمل.
وقال بيرد "هذا القرار يرجع فقط الى القلق بشأن أمن أفرادنا وليس له علاقة بعلاقاتنا الدبلوماسية القديمة والمستمرة مع ليبيا."
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز