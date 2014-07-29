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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2014 02:20 م 29 يوليو 2014 - آخر تحديث - 14:20

مبنى احترق جراء اشتباكات بين ميليشيات في طرابلس يوم 28 يوليو تموز 2014. تصوير: هاني عمارة - رويترز (reuters_tickers)