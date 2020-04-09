أوتاوا (رويترز) - قالت الحكومة الكندية يوم الخميس إن كندا قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة جنرال دايناميكس للرياض.
وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب تشامبين في بيان إن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.
وقال البيان إنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن فبإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)