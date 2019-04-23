هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 06:15 م

الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي - صورة من أرشيف رويترز. صورة من ميدل إيست مونيتور.

واشنطن (رويترز) - قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه حث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن الملابسات المحيطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وخلال معرض رده على أسئلة في منتدى لمجلة تايم، لم يحدد كوشنر متى تحدث إلى ولي عهد السعودية بشأن مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية في أكتوبر تشرين الأول.

لكن كوشنر كان قد تحدث مع ولي العهد هاتفيا خلال الأيام التي أعقبت مقتل خاشقجي كما اجتمع معه في الرياض خلال زيارته لعدد من العواصم الخليجية في فبراير شباط.

وقال كوشنر "النصيحة التي قدمتها له كانت التحلي بالشفافية قدر الإمكان. يجب ضمان أن تكون هناك محاسبة بشأن ما حدث".

وأثار مقتل خاشقجي على يد ضباط سعوديين في اسطنبول موجة من الغضب وأضر بصورة ولي عهد السعودية.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن ولي العهد أمر بعملية القتل وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات من مشرعين أمريكيين لعدم اتخاذه موقفا أشد تجاه السعودية بسبب مقتل خاشقجي.

وقال كوشنر عندما سُئل عن النتائج التي توصلت إليها المخابرات "أنا لن أشكك في توصيات أجهزة المخابرات الأمريكية".

ويقول ترامب إن الشراكة الأمريكية مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي وللحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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