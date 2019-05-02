هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 12:55 ص

واشنطن (رويترز) - قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض يوم الخميس إن خطة السلام للشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل".

ويعكف كوشنر على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع أن يكشف عنها النقاب في يونيو حزيران بعد شهر رمضان.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد نبيل)

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