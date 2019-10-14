هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 02:05 م

لاعبو كرة قدم سعوديون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس يوم الاثنين. تصوير: سنان أبو ميزر - رويترز.

القدس (رويترز) - زار لاعبون من المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم المدينة القديمة بالقدس يوم الاثنين للصلاة في المسجد الأقصى.

وزار اللاعبون الحرم القدسي الشريف، وهو مجمع يضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ‭‭‬‬ والله هذا أجمل يوم في حياتي والحقيقة الواحد صعب إنه يعبر عن مشاعره.. أنا أحمد الله... إنه يسر لي إني أكون اليوم في المسجد الأقصى وإني أصلي ركعتين".

وبنيت قبة الصخرة في المكان الذي صعد منه النبي محمد إلى السماء وتشتمل على الصخرة المشرفة. وللصخرة منزلة قداسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود.

ويتولى الأردن الوصاية على المقدسات الدينية في القدس.

ويعتبر هذا المكان من أكثر المواقع حساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويطلق اليهود عليه اسم جبل الهيكل. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، التي تضم هذا الموقع، في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

من المقرر أن يواجه اللاعبون السعوديون المنتخب الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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